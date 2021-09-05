إقليم كوردستان يقطع خدمة الأنترنت لمدة 10 ايام لهذا السبب

2021/09/05 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل قررت وزارة النقل في إقليم كوردستان قطع خدمة الانترنت لمدة أربع ساعات يوميا اعتباراً من يوم غد الأثنين وذلك بسبب امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.تتمة..

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