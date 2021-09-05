2021/09/05 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجومات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على السعودية.وأكد مجلس التعاون الخليجي أن “نايف فلاح مبارك الحجرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس التعاون الخليجي يدين قصف الحوثيين للسعودية المركز الخبري الوطني.

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