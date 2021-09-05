الصحة تخرج عن صمتها وتفصح عن حقيقة المباعدة بين جرعتي

2021/09/05 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن السبب المباشر للمباعدة بين جرعتي فايزر.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الامير في حديث تابعته (بغداد اليوم): إن "تجهيز اللقاحات من الشركات بطيء، حيث إن العراق تعاقد مع الشركات المنتجة للقاح على توفير أكثر من 30 مليون جرعة"، مبيناً أن "الشركات أخرت اللقاح، لذلك نحن باعدنا بين الجرعتين الأولى والثانية بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، التي أجازت المباعدة بين جرعتي فايزر لمدة 12 أسبوعاً".وأضاف، أنه "في نهاية العام الحالي ستردنا جرعات كثيرة، تغطي الجرعة الثانية تصل بحدود 20 مليون جرعة".وأشار إلى أن "توصيات وزارة الصحة بخصوص تنفيذ قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جارية، والذي يقتضي أن يكون الطلاب والمدرسون ملقحين أو يُجلب فحص بي سي ار سالب لم تمضِ عليه سبعة ايام، في كل أسبوع دوام".

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