سلام الشمري يطالب مفوضية الانتخابات باجراءات قانونية ضد من يحاول استمالة الناخبين بالمال 

2021/09/05 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري مفوضية الانتخابات باجراءات قانونية ضد من يحاول استمالة الناخبين بالمال .وقال في بيان صحفي ان : ان هناك بعض المرشحين يحاولون استمالة الناخبين الى التصويت لهم عبر اساليب غير قانونية بتقديم المال وغيره.واضاف الشمري ان : الفوز بالانتخابات وتمثيل الناس في البرلمان يتم بوسائل حقيقية تعبر عن قدرة المرشح على ايصال صوت الناخبين وتنفيذ مطالبهم المشروعة.واوضح ان : الناخب العراقي وبعد عدة دورات انتخابية وصل الى قناعة واضحة بان يختار من يمثله بحق عبر ممارسات فعلية وليس كلاما لايغني ولايسمن من جوع.وشدد الشمري على : ضرورة ان تقوم مفوضية الانتخابات باجراءات قانونية ضد من يقوم بهذه الاساليب لضمان نزاهة الانتخابات وعكس صورة حقيقية عن حيادية واستقلالية الانتخابات المقبلة./انتهى3

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