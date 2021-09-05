منتخب اليد يواصل تدريباته في السليمانية ويستعد لمعسكر أوروبي

2021/09/05 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد، معسكره التدريبي المقام حاليا في محافظة السليمانية استعداداً لتصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم والتي ستقام مطلع العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد محمد الأعرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "المعسكر سيستمر لمدة عشرة أيام تحضيراً للتصفيات الآسيوية"، لافتاً الى أن "هناك نيّة لاقامة معسكر خارجي في أحد الأندية الأوروبية يسبق انطلاق البطولة"، مؤكداً أن "معسكر السليمانية يعد محطة تحضيرية جيدة للاعبين قبل منافسات الدوري المحلي الذي سينطلق في العاشر من الشهر المقبل بآلية الذهاب والإياب".

وأضاف الأعرجي، أن" اتحاد اللعبة يحرص على اتمام منهاجه المخصص للعام الحالي من خلال تحضير جميع فئات المنتخبات إضافة إلى الدورات التدريبية لرفع مستوى اللعبة في العراق"، مبيناً، أن" الاتحاد يقيم اختبارات للاعبي منتخب الناشئين في محافظة كربلاء، وسوف يشترك في هذه الاختبارات أكثر من 60 لاعباً، يتم ترشيح مجموعة منهم لتمثيل المنتخب بالاضافة الى من تم اختيارهم من البطولة الأخير التي أقيمت في كربلاء، من تولد 2004 و 2005 وسيكون لهذه الشريحة مستقبل واعد لكرة اليد العراقية لما تمتلك من خامات ".

واوضح الاعرجي، ان" من ضمن منهاج الاتحاد اقامة دورة خاصة بحراس المرمى في محافظة اربيل تبدأ في الحادي عشر وتستمر لغاية الثامن عشر من الشهر الحالي بمشاركة اكثر من 50 مدرباً".

وتابع الأعرجي، أن" انطلاق نهائيات دوري الدرجة الأولى سيكون في الثامن عشر ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي في محافظة النجف، بمشاركة أربعة أندية يتأهل منها ناديين للدوري الممتاز، والأندية هي الكوفة والتعاون والزبير واوروك".

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