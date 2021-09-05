هل يمكن لفيروس الهربس أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟

2021/09/05 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطباء لا يعرفون ما الذي يسبب مرض الزهايمر أو أفضل طريقة لعلاجه، لكن لديهم أدلة جديدة تشير إلى أن فيروسًا شائعًا قد يلعب دورًا لدى الأشخاص الذين يُصابون بهذه الحالة

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