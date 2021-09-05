رئيس مجلس النواب الأردني يصل الى أربيل ويلتقي القيادات السياسية في الاقليم

2021/09/05 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات الى محافظة أربيل بعد انهائه زيارته الى العاصمة بغداد والتي التقى خلالها عددا من القيادات السياسية في البلاد.

وكان في استقبال الوفد البرلماني الأردني الذي ترأسه العودات في مطار أربيل كل من رئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز فائق ونائبها هيمن هورامي ليتوجه بعدها الوفد الى مبنى برلمان الإقليم للقاء عدد من أعضاء البرلمان لبحث التعاون البرلماني بين الجانبين.

وفي وقت لاحق التقى العودات والوفد المرافق له رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في حين أكد مصادر مطلعة ان الوفد سيلتقي رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني.

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