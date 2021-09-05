مكتب السيستاني ينعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان

2021/09/05 | 12:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نعى مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الأحد، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان عبد الأمير قبلان والذي توفي مساء السبت.

وقال المكتب في بيان عزاء صدر، 5 أيلول/سبتمبر، إنّ قبلان "قضى عمره في عطاء حافل في سبيل دينه ووطنه والسعي في خدمة الناس".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ عبد الأمير قبلان توفي نتيجة تدهور وضعه الصحي عن 85 عامًا.

وولد قبلان عام 1936 في بلدة ميس الجبل الجنوبية اللبنانية، والتي عرفت بحوزاتها الدينية وعلمائها، وقد أسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز في العام 1974.

وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيسًا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائبًا للرئيس.

على إثر إصابة الإمام شمس الدين بمرض عضال ودخوله إلى المستشفى في العام 2000، تولى المفتي قبلان مهام رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

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