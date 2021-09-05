الصحة توضح أسباب التباعد بين جرعتي فايزر

2021/09/05 | 12:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نهاية العام الحالي ستردنا جرعات كثيرة، تغطي الجرعة الثانية تصل بحدود 20 مليون جرعة.

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