نوري المالكي يعزي نبيه بري بوفاة رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان

2021/09/05 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

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بسم الله الرحمن الرحيم

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (156)- البقرة

دولة الاخ الرئيس الاستاذ نبيه بري المحترم رئيس مجلس النواب اللبناني

تلقينا بحزن ولوعة نبأ رحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان رئيس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان، بعد رحلة حياة عامرة بالبر والتقوى وخدمة الصالح العام، والدفاع عن وحدة الشعب والوطن، مع الحرص على الهوية المتميزة للموالين لأهل البيت عليهم السلام .وكان الراحل من رجالات لبنان البارزين، و عالما كبيرا ، ومؤثرا اجتماعيا، وساعيا بالخير والمعروف، و رجل الوسطية والاعتدال والحوار ، ان فقده خسارة لاتعوض وثلمة واسعة لاتسد.اتضرع الى الباري تعالى شأنه ان يشمله بالرحمة الوافرة ، ويوسع له في دار رضوانه ، ويجمع بينه وبين الائمة الاطهار عليهم السلام .وارجو قبول خالص تعازي ومواساتي لدولتكم وللاسرة الكريمة والشعب اللبناني الشقيق. انا لله وانا اليه راجعون

نوري كامل المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلاميةبغداد في ٥ أيلول ٢٠٢١٢٧ محرم الحرام ١٤٤٣

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