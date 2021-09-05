طقس العرق: ارتفاع يرافقه انخفاض في درجات الحرارة وموجة غبار خلال هذه الايام

2021/09/05 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، حالة الطقس في البلاد خلال الاسبوع الحالي، متوقعة ارتفاع بدرجات الحرارة لليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (5 ايلول 2021)، أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، إذ ستسجل درجات الحرارة في بغداد 42، فيما ستسجل محافظة البصرة 48 والناصرية 45 ،وميسان 46 درجة مئوية، وستكون الرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

واوضح، أن "الطقس يوم الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحوا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(20-30)كم/ س، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، تنشط خلال النهار ،ومدى الرؤية (6-8) کم وفي الغبار(3-5)كم".

واشار إلى أن "الطقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ،درجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) کم، أما المنطقتين الوسطى والجنوبية فسيكون الطقس فيها صحوا، درجات الحرارة تنخفض قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(20-30)كم/ س، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) کم،وفي الغبار(3-5)".

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