طالبان تتقدّم في بانشير وواشنطن تحذّر من أرض خصبة “للإرهاب” في أفغانستان

2021/09/05 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ديفيد فوكس تقدّم مقاتلو طالبان في ولاية بانشير، آخر جيب للقوات المناهضة، في وقت حذّر رئيس الأركان الأميركي من أن أفغانستان تواجه خطر الانزلاق في حرب أهلية أوسع نطاقا من شأنها أن توفر أرضا خصبة “للإرهاب”.وإثر هزيمتها الخاطفة … Readmore

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