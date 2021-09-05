"استمر لعدة ساعات".. ارتفاع عدد قتلى هجوم كركوك بالعراق

2021/09/05 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد قتلى عناصر الشرطة الاتحادية العراقية إلى 13 عنصرا، بعد هجوم على حاجز أمني جنوب كركوك، نفذه تنظيم داعش ليل السبت - الأحد، وفق ما أفاد ضابط رفيع المستوى ومصدر طبي لوكالة فرانس برس.

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