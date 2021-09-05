2021/09/05 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد المطرب حسام حبيب أن البوم زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب علي وشك الطرح، مشيرا أنها انتهت تماما من تحضير الألبوم، حيث قال حسام حبيب علي هامش حفلها الذي أقيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زوج شيرين عبدالوهاب يكشف عن موعد طرح ألبومها المركز الخبري الوطني.

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