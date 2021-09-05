عمليات عسكرية استباقية داخل بغداد

2021/09/05 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الأحد، تنفيذ عمليات استباقية اسفرت عن اعتقال مطلوبين وضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة في مناطق مختلفة من العاصمة.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطط الاستباقية الموضوعة من قبل قيادة عمليات بغداد والتي تهدف لتأمين العاصمة وباشراف الفريق الركن قائد عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر عملية بحث وتفتيش في منطقة الرضوانية (المقالع) والمناطق المحيطة بها جنوبي بغداد، لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عصابات داعش وتفويت الفرصة على من تسول له نفسه تعكير صفو الأمن بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وفي سياق متصل، واصلت القوات الامنية في "قاطعي الكرخ والرصافة تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش وملاحقة عصابات الإرهاب والجريمة، حيث تمكنت من القاء القبض على (12) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة الى ضبط كمية من المواد المخدرة وأدوات تعاطي، وحجز عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية".

وأكد البيان انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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