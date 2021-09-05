كردستان.. قطع جزئي للانترنت لمدة 10 ايام

2021/09/05 | 12:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت وزارة النقل في إقليم كردستان قطع خدمة الانترنت لمدة أربع ساعات يوميا اعتباراً من يوم غد الأثنين ولغاية 15 من شهر أيلول الجاري وذلك جراء امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر أيلول ولغاية 15 من الشهر ذاته سيتم قطع جميع خطوط خدمة الأنترنت يوميا، ومن الساعة 6:30 صباحا ولغاية الساعة 10:30 صباحا بسبب امتحانات الدور الثاني لمرحلة الـ12 الثانوني (السادس الإعدادي)”.

وتهدف وزارة التربية في إقليم كردستان من قطع خدمة الأنترنت أثناء اداء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية منع ظاهرة الغش.

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