2021/09/05 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استطلاع رأي الشارع العراقي | تجاهلل وجود المقابل بسبب انشغاله بالهاتف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Dx3KdxYm_pw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استطلاع رأي الشارع العراقي | تجاهلل وجود المقابل بسبب انشغاله بالهاتف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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