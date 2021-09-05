شاهد بالفيديو.. يوم جديد حوار الصباح ما هو اثر الظواهر الفلكية على العراق ابرز انجازات اتحاد الفلك العراقي

2021/09/05 | 12:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R8qNtHKHKOc

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