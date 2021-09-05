زراعة البصرة: تنفيذ 90 %‎ من الخطة الزراعية الصيفية

2021/09/05 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مديرية زراعة البصرة، الاحد، تنفيذ 90%‎ من الخطة الزراعية لموسم الصيف.

وقال مدير عام مديرية زراعة البصرة، التابعة لوزارة الزراعة، هادي حسين غب، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الخطة شملت زراعة 13563 دونما، تضمنت زراعة الباميا والخيار والباذنجان والذرة الصفراء والبيضاء والفلفل والرقي والبطيخ".

واوضح حسين أن "أبرز المشاكل التي واجهت توسعة الرقعة الزراعية هي ارتفاع نسبة الأملاح في المياه، والتي أثرت على زيادة المحاصيل الصيفية".

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