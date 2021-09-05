2021/09/05 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة ..



الكعبي يطالب بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:18

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الكعبي يطالب بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الكعبي يطالب بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).