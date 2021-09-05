2021/09/05 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر أرنولد بالمر أحد ألمع نجوم الغولف خلال مسيرته وحصل على لقب الملك، لكن نشأة بالمر المتواضعة كانت بعيدة كل البعد عن كونها ملكية.

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