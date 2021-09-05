عزوف مربي الاسماك عن المهنة في واسط.. انعدام العلاجات وعدم توفر الذرة والشعير

2021/09/05 | 12:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انتقدت الجمعية العراقية لمربي الأسماك فرع واسط رفع الحكومة الاتحادية الدعم عن قطاع تربية الأسماك، مطالبة باتخاذ قرارات لحماية المنتوج المحلي.

وكشف رئيس الجمعية أياد الطالبي عن عزوف عدد من مربي الأسماك عن العمل بسبب العديد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع ومنها عدم توفر العلاجات المدعومة في المستشفى البيطري.

من جانبه عزا مسؤول قسم الثروة السمكية في زراعة واسط ماهر عطا رفع الدعم الحكومي لقلة المنتج المحلي من الذرة والشعير التي تستخدم كأعلاف للأسماك، والاعتماد على استيراد هذه المواد.

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