ايران تصدر توجيها لمواطنيها المسافرين الى العراق

2021/09/05 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت ادارة العلاقات العامة لمدينة مطار الامام الخميني الدولي في طهران، على الزوار الايرانيين القاصدين المشاركة بذكرى أربعينية الامام الحسين (ع) عدم حجز تذاكر السفر للعراق قبل التأكد من استصدار تأشيرات الدخول.

وأوضحت الشركة في بيان تابعه NRT عربية، الاحد (5 ايلول 2021)، أن "الحكومة العراقية قررت تعليق منح تأشيرات الدخول في مطاراتها على ضوء اقتراب ذكرى أربعينية الامام الحسين (ع) وزيادة الطلب على التأشيرات وذلك بهدف تنظيم هذه العملية".

واضاف البيان، أنه "بناء على القرار فانه لن يتم منح التأشيرات بأي من مطارات العراق وعلى المسافرين القاصدين مطاري النجف الاشرف وبغداد التأكد من إصدار سمات الدخول اولا".

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