الانتخابات البلدية والنقابية واحياء المسار الديمقراطي - محسن ابو رمضان

2021/09/05 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان الانتخابات البلدية والنقابية و إحياء المسار الديمقراطي .شكل قرار تجميد الانتخابات لكل من المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والتي كان من المتوقع أن تتم قبل أشهر قليلة من قرار تجميدها حالة من خيبة الأمل لدي قطاعات واسعة من أبناء شعبنا .لقد كانت هناك درجة عالية من الحماسة تجاه إجراء الانتخابات بدليل تسجيل ستة وثلاثين قائمة انتخابية وانخراط الشباب والنساء بالعديد من القوائم الانتخابية وا ......





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