أنا، كلاوديوس (01) - محمد زكريا توفيق

2021/09/05 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق كتب روبرت جريفز رواية"أنا، كلاوديوس" عام 1934.



الرواية هي سيرة ذاتية لتيبيريوس كلاوديوس دروسوس نيرو جيرمانيكوس، أو باختصار "كلاوديوس"، الإمبراطور الروماني من 44 إلى 51 م.



من أجل الحفاظ على هذا المفهوم، يكتب جريفز روايته على لسان الشخص الأول، كاملة مع تعبيرات منمقة ومفردات تاريخية، كما لو كان كلاوديوس يكتبها بالفعل.



بالرغم من أن التركيز التقني للحبكة يركز على كلاوديوس كبطل للرو ......





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