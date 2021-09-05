وعي حقوق الإنسان المشروخ غربياً - مصعب قاسم عزاوي

2021/09/05 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بتأصل مفاهيم وقوانين حماية حقوق الإنسان في العالم الغربي؟مصعب قاسم عزاوي: يمكن إلى درجة كبيرة الإشارة إلى تأصلها في الوعي الغربي على مختلف المستويات، ولكن مع استبطان وعي عنصري مخاتل في تكوينها البنيوي والوظيفي لما يفارق الوعي الغربي حتى للحظة الراهنة.وهو ما يعني أن ح ......





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