افتتاح ثلاثة أقسام أمنية مهمة في الانبار

2021/09/05 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن افتتاح ثلاثة أقسام أمنية مهمة في قضاء الرمادي.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، وقائد شرطة المحافظه هادي رزيج كسار، افتتحا صباح اليوم، مقر قسم نجدة الشرطة، ومقر فوج طوارئ الانبار التاسع، ومقر قسم فض الشغب، في مدينة الرمادي بحضور عدد من المسؤليين وشيوخ العشائر".

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