شاهد بالفيديو.. وائل العكايشي مؤسس ومنظم البطولة الوطنية للروبوت في العراق

2021/09/05 | 12:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IbKzeNOeQOY

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