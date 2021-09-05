2021/09/05 | 12:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -zw6Dy5yON0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سأنتخب " العميل " ولا أُبالي.. قصيدة ناريه للشاعر حسام السبعاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سأنتخب " العميل " ولا أُبالي.. قصيدة ناريه للشاعر حسام السبعاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).