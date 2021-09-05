الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية

2021/09/05 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، أطلاق بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية.

وذكرت الأمانة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلاقاً من حرص الحكومة العراقية على توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام ل‍مجلس الوزراء، أطلقت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية".

وأردف: "وستتيح البوابة، وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، عبر النافذة الواحدة.



وتمثل هذه البوابة، أحد العناصر الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية".

وأكملت: "علماً أنها تعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي تَشكّل حديثاً، ويُعدُّ التجربة الأولى من نوعها في العراق، الطامحة إلى بلوغ إدارة الكترونية شاملة".

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