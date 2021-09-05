العراق يحافظ على مرتبته العالمية في تصنيف حيازة الذهب

2021/09/05 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، الأحد، ان العراق حافظ على مركزه 39 للشهر الثاني على التوالي والخامس عربيا كأكبر احتياطي للذهب في العالم ، مبينا ان البرازيل اشترت أكبر كمية للذهب.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر أيلول لعام 2021 واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "العراق حافظ على مركزه 39 عالميا للشهر الثاني على التوالي من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بالعالم بعد ان نزل مرتبة واحدة خلال الشهر السابق لتصبح حيازته من الذهب 96.3 طنا بعد ان كانت 96.4 طنا وهو تمثل 9.4 % من باقي احتياطاته الاخرى".

واضاف ان "العراق حافظ على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان"، مبينا ان "العراق لم يشترِ الذهب منذ شهر ايلول من العام 2020 عندما اشترى كمية قليلة بلغت 0.1 طنا، فيما اشترى 6.5 أطنان في شهر ايلول 2018".

واشار الى ان "البرازيل كانت أكبر مشتر للذهب خلال الشهر وبكمية بلغت 8.5 أطنان، تليها أوزبكستان 8.4 أطنان، والهند 7.5 أطنان، فيما كانت اكثر الدول مبيعا للذهب جاءت قطر بواقع 2.2 طن من الذهب تلتها بولندا 1.9 طن".

ولفت الى ان "الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب بالعالم وبمقدار 8.133 آلاف طن، تليها المانيا وبمقدار 3.359 آلاف طن، فيما تذيلت القائمة سورينام بمقدار 1.5 طن تسبقها اليمن بمقدار 1.6 طن".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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