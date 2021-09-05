كردستان تقرر قطع خدمة الإنترنت لأربع ساعات ابتداءً من غد الإثنين لهذا السبب

2021/09/05 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

قررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، قطع خدمة الإنترنت لأربع ساعات ابتداءً من غد الإثنين.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "وزارة النقل والاتصالات في اقليم كردستان قررت قطع خدمة الانترنت في الاقليم وذلك تزامنا مع اداء طلبة الصف السادس (12) الاعدادي اداء الامتحانات النهائية الدور الثاني".

وأضاف ان "القطع سيكون بدءا من يوم غد الاثنين 2021/9/6 والى تأريخ 2021/9/15 ومن الساعة 6:30 والى 10:30 صباحا وذلك لمنع حالات الغش".

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