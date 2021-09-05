الكعبي يطالب أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية

2021/09/05 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب طالب اليوم، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية تثميناً لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل منع انتشار فايروس كورونا والحد من تفشيه في العراق".

وبحسب البيان، دعا الكعبي الى "تشجيع ودعم الملاكات العاملة في القطاع الصحي على بذل المزيد من العطاء، والايعاز بشكل عاجل الى استكمال اجراءات منح قطع الاراض السكنية للجيش الأبيض استثناءا من الشروط والضوابط كافة، ومعاقبة الجهات المعرقلة والمتسببة في تأخير عملية المنح".

واكد على "ضرورة إيلاء الموضوع اهمية قصوى كونه يمثل حقاً مكتسباً للجيش الابيض من العاملين في المؤسسات الصحية والذين هم على تماس مباشر مع المصابين بفايروس كورونا".

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