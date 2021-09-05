2021/09/05 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على القبض على 4 من المطلوبين بينهم متهم بقضايا التسليب في بغداد.وذكر بيان الوزارة الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من …

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