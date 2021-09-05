الاردن يدين الاعتداء الارهابي في كركوك

2021/09/05 | 12:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطةً تابعةً لقوات الأمن في محافظة كركوك، ليلة أمس، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الشرطة .وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان على : موقف المملكة الثابت بإدانة واستنكار كافة الممارسات والأفعال الإرهابية.مؤكدا وقوف المملكة المُطلق وتضامنها التام مع الأشقاء في جمهورية العراق الشقيق في وجه كل ما يُهدد أمنه واستقراره.وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب وحكومة جمهورية العراق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين./انتهى3

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