تثمينا لدورهم بمواجهة كورونا .. الكعبي يطالب أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية

2021/09/05 | 12:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس خلية الازمة النيابية اليوم الأحد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية ، تثميناً لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل منع انتشار فايروس كورونا والحد من تفشيه في العراق ".ودعا الكعبي في كتاب رسمي للأمين العام لمجلس الوزراء الى تشجيع ودعم الملاكات العاملة في القطاع الصحي على بذل المزيد من العطاء، والايعاز بشكل عاجل الى استكمال اجراءات منح قطع الاراض السكنية للجيش الأبيض استثناءا من الشروط والضوابط كافة، ومعاقبة الجهات المعرقلة والمتسببة في تأخير عملية المنح.واكد الكعبي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ,ضرورة إيلاء الموضوع اهمية قصوى كونه يمثل حقاً مكتسباً للجيش الابيض من العاملين في المؤسسات الصحية والذين هم على تماس مباشر مع المصابين بفايروس كورونا"./انتهى2

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