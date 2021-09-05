أفضلها التجميد.. 3 طرق لحفظ التمر وفائدة كل واحدة منها

2021/09/05 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تقوم بحفظ التمر؟ هل تتركه على المائدة عادةً عند درجة حرارة الغرفة؟ أم هل تضعه في الثلاجة؟ وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر" إلى وجود طرق عديدة لحفظ التمر، وتتميز كل طريقة بسمات وخصائص مختلفة.

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