أربعة قتلى بتفجير انتحاري في باكستان قرب الحدود الأفغانية

2021/09/05 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل أربعة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأصيب 19 شخصا بجروح عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.واستهدف المهاجم حراسا تابعين لقوة “فرونتيير كونستابولاري” في حي … Readmore

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