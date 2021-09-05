هجوم عنيف لداعش ضد الشرطة الاتحادية قرب كركوك: مقتل١٣ عنصراً وتفجير ٣ عبوات على قوات الاسناد

2021/09/05 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من الأرشيف التُقطت في 29 كانون الأول/يناير 2021 يظهر فيها عنصران من الشرطة الاتحادية العراقية على نقطة أمنية في شارع في العاصمة بغداد © ا ف ب/ارشيف أحمد الرباعي كركوك (العراق) (أ ف ب) – قُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في […]

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