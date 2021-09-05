2021/09/05 | 13:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يلاقي ألانيا سبور التركي وديا ضمن معسكره التدريبي في انطاليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يلاقي ألانيا سبور التركي وديا ضمن معسكره التدريبي في انطاليا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يلاقي ألانيا سبور التركي وديا ضمن معسكره التدريبي في انطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).