تونس: هل يستعد قيس سعيد لإعلان -ديمقراطية الاستفتاءات- التي ستنصبه حاكما مطلقا باسم الشعب؟ - بشير الحامدي

2021/09/05 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي يخطئ كل من يعتقد أن قيس سعيد، ولنقل الدائرة المحيطة به التي هي من يقرر كل شيء في الحقيقة، حين فعّل الفصل 80 من الدستور وأقال الحكومة وجمد مجلس نواب الشعب وأسند لنفسه كل السلطات، لم يخططوا لمظاهرات 25 جويلية ولم يوجهوها الوجهة التي يريدونها، لاستغلالها كحدث يشرع للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد عشية يوم 25 جويلية ذاته أو أنه ليس لديهم مخطط سياسي للمرحلة الاستثنائية وقدروا أن الوقت حان للب ......





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