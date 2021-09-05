بيكيت ونفي العدم - سعود سالم

2021/09/05 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٧-;-٢-;- - بيكيت ليس عبثيافي دراسة ليوسف عبد المسيح ثروت، بعنوان "عالم بيكيت ودلالاته الفكرية" نشرت في العدد السابع لمجلة الناقد سنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;-، يحلل فيها مسرحية "في إنتظار جودو" ومسرحية "نهاية اللعبة" وعدة نصوص أخرى لبيكيت، معتبرا أن " ماهية الوضع الإنساني، في واقعه المشخص، ووجوده التاريخي لا تمتاز بشيء ـ على رأي بيكيت ـ قدر إمتيازها بعنصر الفرا ......





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