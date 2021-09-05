مقتل 3 جنود في باكستان بعد تفجير انتحاري على حدود أفغانستان

2021/09/05 | 13:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قُتل ثلاثة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأصيب 20 شخصاً بجروح عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستهدف المهاجم حراساً من قوة “فرونتيير كونستابولاري” في حي ميان غوندي في المدينة، على مقربة من الحدود الأفغانية، حيث كان تجار شيعة من أقلية الهزارة يبيعون الخضروات.

وقال نائب المفتش العام في الشرطة أزهر أكرم لفرانس برس، إن 20 شخصاً أصيبوا بجروح في الهجوم، بينهم مدنيون.

وكثيراً ما تستهدف مجموعات إسلامية سنية، الشيعة في إقليم بلوشستان الذي يشهد اضطرابات.

كما يستهدف متمرّدون بلوش يسعون للحصول على حكم ذاتي أوسع، حرس الحدود الباكستانيين.

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