2021/09/05 | 13:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن على الذين يريدون الجرعة المعززة إحضار ما يثبت مرضهم.

وتشمل الحالات المستحقة مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى زراعة خلايا الجذعية في العامين الماضيين، ومرضى نقص المناعة المكتسبة، الإيدز، والذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، ومرضى غسيل الكلى، وأمراض المناعة الذاتية مثل: التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، والصدفية، والسكر من النوع الأول، ومتلازمة جيلان باري، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية مثل متلازمة داون ومتلازمة داي جورج.

التالي

منذ 9 دقائق

مقتل 3 جنود في باكستان بعد تفجير انتحاري على حدود أفغانستان

منذ ساعتين

رئيس الأركان الأمريكي: أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية

منذ ساعتين

حاكم كاليفورنيا وحلفاؤه ينفقون 36 مليون دولار لمنع الانتخابات المبكرة

منذ 3 ساعات

إيطاليا تنقل سفارتها في أفغانستان إلى الدوحة

منذ 13 ساعة

وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

منذ 14 ساعة

مصرع 5 من البحرية الأمريكية في حادث تحطم مروحية

منذ 15 ساعة

رصد حالتي إصابة بـ”جنون البقر” في لحوم مصدرة من البرازيل الى الصين

منذ 16 ساعة

أنباء عن اقتحام “طالبان” مقر حاكم ولاية بنجشير

منذ 17 ساعة

دولة اوربية تلزم الوافدين الأمريكيين بالتطعيم ضد كورونا

منذ 17 ساعة

آخر أضرار إعصار “إيدا”..



تسرب نفطي في خليج المكسيك

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يبدأ اليوم توزيع جرعة معززة من اللقاحات ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يبدأ اليوم توزيع جرعة معززة من اللقاحات ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).