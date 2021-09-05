2021/09/05 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، بعيد ميلاد صديقتها النجمة بيونسيه، والتي تبلغ عامها الأربعين اليوم، فهي من مواليد عام 1981، ونشرت شاكيرا صورة تجمعها مع بيونسيه عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، مصحوبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاكيرا إلى بيونسيه بمناسبة عيد ميلادها : ” استمتعي مع أحبائك “ المركز الخبري الوطني.

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