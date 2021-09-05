قائد عمليات الأنبار: أكملنا الاستعدادات الامنية تحضيرا للانتخابات (فيديو)

2021/09/05 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الاحد، أكتمال الاستعدادات الأمنية تمهيدا ليوم اجراء الانتخابات.

وقال الغنام في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الانتخابات ستجري بشكل مطمئن وبانسابية ونزاهة عالية في محافظة الانبار".وأضاف، أن"أكملنا الاستعدادات الأمنية تمهيدا ليوم الانتخابات".وأضاف الغنام، أن "هناك تعاون وتنسيق عالي بين القيادة العسكرية في محافظة الانبار وبين المفوضية والحكومة المحلية".

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