تحالف عزم يصدر بياناً بشأن استهداف أحد مرشحيه ويوجه رسالة لهذه الجهة

2021/09/05 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر تحالف عزم ، اليوم الاحد، بياناً بشأن استهداف أحد مرشحيه، فيما وجه رسالة للجهة المسؤولة عن حماية الامن الانتخابي والمرشحين.

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