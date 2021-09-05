اصابة شرطيين بانفجار ناسفة جنوب الموصل

2021/09/05 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن إصابة شرطيين بجروح خطيرة، بانفجار عبوة ناسفة في مفرق القيارة (60كم جنوب الموصل).وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للشرطة المحلية، ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح خطيرة جنوب الموصل"وأضاف المصدر ، أن "القوات الأمنية سارعت بتطويق مكان الحادث ونقلت الشرطيين لمستشفى قريب./انتهى

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