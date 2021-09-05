مبيعات البنك المركزي أكثر من 225 مليون دولار

2021/09/05 | 13:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، لتصل إلى 225 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 4.65% لتصل إلى 225 مليوناً، و462 الفا و282 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 215 مليونا و761 الفا و373 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و702 الفا و 282 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و760 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 37 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 17 شركة صرافة.

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