المالكي يعزي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوفاة الشيخ عبد الامير قبلان

2021/09/05 | 13:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المالكي في بيان (5 أيلول 2021)، “الاخ الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني تلقينا بحزن ولوعة نبأ رحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان رئيس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان، بعد رحلة حياة عامرة بالبر والتقوى وخدمة الصالح العام، … Readmore

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